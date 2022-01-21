شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد يدير مباراة الزمالك وغزل المحلة وإبراهيم نور الدين للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم عبد العزيز السيد إدارة مباراة الزمالك و غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : عبد العزيز السيد حكم ساحة و يعاونه كل من شريف عبد الله و عمر فتحى و حكم رابع هشام القاضي و على الفار إبراهيم نور و أحمد توفيق .

يستعد فريق الكرة الأول للزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، غد السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة كأس الرابطة.

وتقام المباراة فى الخامسة مساء غدًا السبت، لاسيما وإن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز الأول بعدما تعادل سلبيًا فى المباراة الأولى أمام إنبى، ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد.