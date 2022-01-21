شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب المقاولون السابق بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام السابق لفريق المقاولون العرب إصابته بفيروس كورونا، حيث على كتب عبر صفحته الشخصية فيس بوك:" ربى إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين كورونا".

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة منح الفريق راحة من التدريبات غدا السبت.

ويبدأ الفريق استعداده لمباراة الإسماعيلي التي ستقام الخميس المقبل، بعد غد الأحد.

وتعادل المقاولون العرب أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.‏

وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55.

رفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.