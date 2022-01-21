شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21/ 1/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 21 يناير 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، شيكابالا يعود لقائمة الزمالك المحلية بعد غياب 147 يومًا، والشباب والرياضة تؤكد تخصيص كونسلتو طبى لتشخيص حالة أشرف قاسم.

كارتيرون يضم شيكابالا وحفنى لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة بكأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.

شيكابالا يعود لقائمة الزمالك المحلية بعد غياب 147 يومًا

عاد محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، لقائمة فريقه المحلية بعد غياب استمر لمدة 147 يومًا بسبب الإيقاف الذى تعرض له فى نهاية الموسم الماضى، بالإضافة للإصابة بفيرس كورونا التى تعرض لها مؤخرًا.

الشباب والرياضة: كونسلتو طبى لتشخيص حالة أشرف قاسم

أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع أشرف قاسم مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، بسبب تدهور حالته الصحية، ووجه بدعم الوزارة له، وسيكون هناك بحث لكيفية علاجه سواء داخل أو خارج مصر بما يتناسب مع حالته الصحية الحالية: "مش هنسيب أشرف قاسم".

بن شرقي ينشر صورة رفقة محمد صلاح ويعلق: سعيد لرؤيتك يا أخى

نشر المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك ومنتخب المغرب، صورة برفقة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، وذلك على هامش تواجد المنتخبين، المصري والغربي، بنفس فندق الإقامة بالكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

تعرض بشير التابعى نجم الزمالك السابق لحادث سير وأضرار بالغة فى سيارته.. فيديو

كشف بشير التابعى، نجم الزمالك السابق، عن تعرضه لحادث سير فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل علي إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، ونشر بشير التابعى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات لما خلفه حادث السير من أضرار على السيارة التي كان يستقلها.

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