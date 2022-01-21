شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدى تدريبا بدنيا فى مقر إقامته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبا بدنيا بأحد القاعات المتخصصة في مقر اقامته بمدينة دوالا عوضا عن تدريبه الذي كان مقررا اقامته اليوم استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية .

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد ألغى التدريب الذي كان مقررا بملعب جابوما انيكسي نظرًا لتأخر وصول بعثة المنتخب إلى دوالا بعد تأخر موعد اقلاع الطائرة من ياوندي كما كان مقررا.