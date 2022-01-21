شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ومحمد إبراهيم يزينان قائمة سيراميكا لمواجهة إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان،المدير الفني لفريق سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الثالثة من كأس الرابطة، المقرر لها غدا فى الثانية والنصف عصر السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة.
وضمت القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمى : عامر عامر - محمد كوكو،خط الدفاع : مصعب البطاط - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني،خط الوسط : محمود نبيل - محمد توني - كوامي بوانسو - حسام محمد - محمد حسن - بلال السعيداني - ايفانز منساه - محمد إبراهيم،خط الهجوم : مصطفى ميسي - شادي حسين - باسم مرسي.
ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.
يقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات البطولة بتقنية الفار.
وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية إنبى في المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، الزمالك، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.