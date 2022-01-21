شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ومحمد إبراهيم يزينان قائمة سيراميكا لمواجهة إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان،المدير الفني لفريق سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الثالثة من كأس الرابطة، المقرر لها غدا فى الثانية والنصف عصر السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمى : عامر عامر - محمد كوكو،خط الدفاع : مصعب البطاط - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني،خط الوسط : محمود نبيل - محمد توني - كوامي بوانسو - حسام محمد - محمد حسن - بلال السعيداني - ايفانز منساه - محمد إبراهيم،خط الهجوم : مصطفى ميسي - شادي حسين - باسم مرسي.

تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 4 نقاط وجاء في المركز الثانى فريق فاركو برصيد 3 نقاط بينما جاء فريق إنبى بالمركز الثالث وغزل المحلة المركز الرابع و في المركز الخامس طلائع الجيش بنقطتين لكل منهم و في المركز الأخير يتواجد فريق الزمالك برصيد نقطة واحدة .