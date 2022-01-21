شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بتحقيق أول 3 نقاط فى كأس الرابطة أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، من لاعبى فريقه تحقيق الفوز على غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها فى الخامسة غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الرابطة.

وشدد كارتيرون على لاعبيه، ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز واقتناص أول ثلاث نقاط، خاصة بعدما تعادل الفريق فى أولى مواجهاته أمام إنبى، ثم خسر من فاركو بثنائية نظيفة.

وأكد المدير الفنى للاعبيه، إنه رغم إن تلك البطولة تنشيطية إلا إنه يرغب فى تحقيق أكبر مكاسب منها سواء عن طريق منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وتجهيزهم للفترة المقبلة، أو المنافسة على البطولة بشكل عام.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف