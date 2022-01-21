شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل فريق الأهلى المركز الخامس وقبل الأخير في مجموعته بكأس رابطة الأندية المحترفة برصيد 3 نقاط بينما جاء الإسماعيلى في الصدارة برصيد 5 نقاط يليه المقاولون العرب برصيد 4 نقاط ثم سموحة والجونة بذات الرصيد بينما تذيل الترتيب فريق البنك الأهلى.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة كأس الرابطة كالتالى

1 ـ الإسماعيلي 5 نقاط

2 ـ المقاولون العرب 4 نقاط

3 ـ سموحة 4 نقاط

4 ـ الجونة 4 نقاط

5 ـ الأهلي 3 نقاط

6 ـ البنك الأهلي نقطتان

تعادل فريقي الاهلي والمقاولون العرب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

تقدم محمد حمدي زكي للمقاولون في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل زياد طارق للأهلي في الدقيقة 55 ، وأهدر عمار حمدي ضربة جزاء للأهلي .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 3 نقاط جمعهم من 3 تعادلات في 3 مباريات ويحتل الأحمر المركز الخامس في المجموعة الثانية ، كما أرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط من 3 مباريات ويأتي في المركز الثاني .

وكان الأهلي قد افتتح بطولة كأس الرابطة، بالتعادل السلبي أمام الجونة، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق أمام الإسماعيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة،ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة، يوم الـ27 يناير الجاري، على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.