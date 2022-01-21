شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 1 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بعثة منتخب مصر تصل إلى ديوالا الكاميرونية استعدادًا لكوت ديفوار ، و الاهلي يتعادل مع المقاولون بكأس الرابطة.

بعثة منتخب مصر تصل إلى ديوالا الكاميرونية استعدادًا لكوت ديفوار ..صور

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