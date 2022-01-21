شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مانو: دعم الجماهير دافع قوى لشباب الأهلي بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن مانو، لاعب الأهلي، إنه يشعر بدعم الجماهير ومساندتهم لمجموعة الشباب الذين شاركوا في كأس رابطة الأندية المحترفة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم إصرار قوي لإسعادهم وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بجانب الأداء القوي.
وأضاف مانو: «بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث معنا بين شوطي المباراة، وقال إننا يجب أن نكون أكثر شراسة في الشق الهجومي، وأن نلعب السهل، خاصة أن فريق المقاولون سجل هدفه في الشوط الأول من ضربة جزاء».
وأشار لاعب الأهلي إلى أن موسيماني يطالبه دائمًا باللعب السهل، وأن يكون هناك توجيهات لزملائه في الملعب، مؤكدًا أن المدير الفني للفريق يتحدث دائمًا مع جميع اللاعبين لتنفيذ التعليمات الفنية خلال التدريبات وفي المباريات الرسمية.
وشدد عبد الرحمن مانو على أن ارتداء قميص الأهلي فرصة كبيرة ويجب استغلالها بكل تأكيد، وهو ما يدركه جيدًا جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الثلاث الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة.