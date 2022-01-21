شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يمنح لاعبي المقاولون راحة 24 ساعة بعد التعادل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة منح الفريق راحة من التدريبات غدا السبت.

ويبدأ الفريق استعداده لمباراة الإسماعيلي التي ستقام الخميس المقبل، بعد غد الأحد.

وتعادل المقاولون العرب أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.‏

وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55.

رفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.