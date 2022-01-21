شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال:لاعبو البنك الأهلى أضاعوا الفوز أمام الإسماعيلى ونعانى من الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن لاعبى الفريق قدموا أداء جيد للغاية أمام الاسماعيلى وجماهيره المتحمسة وكنا الأقرب للفوز و تحقيق الثلاث نقاط ، حيث أضعنا فرصاً كثيرة أمام مرمي المنافس خاصةً في شوط المباراة الثاني .

وأضاف خالد جلال خلال تصريحات صحفية قائلا " عدلت من طريقة اللعب في شوط المباراة الثاني ودفعت بأسامة فيصل ليلعب بجوار فادي فريد للضغط على دفاعات الإسماعيلي وأسفر عن هدف التعادل وكان بالإمكان إضافة أهداف أخري و نعاني بشدة بسبب كثرة الإصابات التي ضربت بالفريق مما جعلنا نخوض مباراة اليوم بقائمة منقوصة 19 لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمي وناشيء من فريق الشباب و مباريات كأس الرابطة إعداد جيد لجميع الفرق إستعدادا لعودة الدوري " .

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

هدف الإسماعيلي سجله وجيه عبد الحكيم في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي قبل نهاية المباراة بدقائق.