"كاف" يختار الكاميرونى أبو بكر أفضل لاعب بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة، عن اختيار فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون كأفضل لاعب في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتمكن المهاجم الكاميروني من احراز 5 أهداف في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا حتى الآن، يتصدر بها قائمة هدافي البطولة.

وسجل مهاجم منتخب الكاميرون ثنائية أمام بوركينا فاسو في مباراة الافتتاح، قبل أن يعود ويسجل ثنائية اخرى أمام أثيوبيا، وينهي دور المجموعات بهدف أمام كاب فيردي.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة أمام جزر القمر، مساء الإثنين المقبل، في إطار دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا.