بأداء رائع.. سلة الأهلي تكتسح الجزيرة بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على الجزيرة بنتيجة 84-56 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري سوبر السلة.

وفرض الاهلي سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 17-14، وفرضت كتيبة أوجوستي سيطرتها على الفترة الثانية وحسمتها لصالحها بنتيجة 41-24.

وواصل لاعبي الأهلي تفوقهم في الفترة الثالثة ليكملوا سيطرتهم على المباراة، وشهدت هذه الفترة سيطرة واضحة للفريق الأحمر، حيث حسموا الفترة الثالثة لصالحهم بفارق 25 نقطة بنتيجة 65-40.

قبل أن ينهي الأهلي الفترة الرابعة والمباراة بفارق 28 نقطة بنتيجة 84-56.

وشهدت المباراة تألق من ثلاثي الأهلي عمرو الجندي وإيهاب أمين والمحترف الأمريكي مايكل طومسون في المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى النقطة 22 في المركز الثاني خلف الاتحاد صاحب نفس الرصيد، لكنه متفوق في المواجهات المباشرة، بينما الجزيرة أصبح رصيده 20 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.

وسيلتقي الأهلي في الجولة القادمة مع فريق سموحة يوم الإثنيين المقبل.