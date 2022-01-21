مفاجأة من كاف للشناوي قبل موقعة كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أفضل حارس في دور المجموعات خلال مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالكاميرون.

وأعلنت الصفحة الرسمية للكاف، اختيار الشناوي ليكون الحارس الأفضل في دور المجموعات بعد استقبال شباكه هدفًا فقط من ثلاث مباريات.

وكان المنتخب النيجيري هو من استطاع الوصول لمرمى الشناوي في مباراة جاءت ضمن الجولة الأولى، حيث شهدت هذه المباراة فوز منتخب "النسور" بهدف دون رد.

ولم يستقبل الشناوي أي هدف بعد هذه المباراة حيث حافظ على نظافة مرماه من أي أهداف في مباراتي غينيا بيساو والسودان والتي انتهت بتغلب "الفراعنة" بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16، حيث ستقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعدما جمع ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب نيجيريا والذي أنهى مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة.