الزمالك يظهر لأول مرة في دوري الدرجة الرابعة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن الجدول الخاص بفرق دوري الدرجة الثالثة (المستوى الرابعة في بطولات الإمارات)، والمقرر أن تنطلق منافساته بين الفرق بنظام المجموعتين.

وظهر الزمالك لأول مرة في دوري الدرجة الرابعة الإماراتي ضمن المجموعة الثانية، بعد عدة أشهر من تدشين فريق كرة قدم لفرع النادي الذي سيتم افتتاحه في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة الإماراتي بجوار كل من؛ اليت فالكونز، الغربية، النجوم، رويال، فليت وود يونايتد".

وفي وقت سابق، كشف حسام المندوه العضو الأسبق في اللجنة المكلفة التي كانت تدير نادي الزمالك عن تدشين فريق كرة قدم لفرع النادي الذي سيتم افتتاحه في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال المندوه :"سيلعب فريق الزمالك الجديد في الإمارات بما يوازي دوري الدرجة الرابعة لدينا في مصر هنا".

وأضاف المندوه :"أردنا استغلال الشعبية الكبيرة لنادي الزمالك في الخليج، وانتشار اسم النادي الذي لا يحتاج إلى دعاية وانتشار بالطبع، لأنه اسم قوي".

وتابع عضو لجنة الزمالك :"الهدف كان لدينا منذ فترة، وحدث تلاقي مع إحدى الشركات الاستثمارية، واتفقنا على إنشاء فرع جديد للنادي في الإمارات".

وأنهى المندوه :"اللجنة تعمل على عدة ملفات من بينها أيضاً صفقات الفريق التي أنهينا 75% منها، والفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات".