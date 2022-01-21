منتخب مصر يلغي مرانه ويكتفي بتدريبات بدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر مصراي:

ألغى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تدريب الفريق الذي كان مقرر له اليوم الجمعة عقب الوصول إلى مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادا لاستكمال منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب المصري أدى اليوم تدريبا بدنيا بأحد القاعات المتخصصة في مقر اقامته بمدينة دوالا عوضا عن تدريبه الذي كان مقررا اقامته اليوم استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد ألغى التدريب الذي كان مقررا بملعب جابوما انيكسي نظرًا لتأخر وصول بعثة المنتخب إلى دوالا بعد تأخر موعد اقلاع الطائرة من ياوندي كما كان مقررا.

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويلعب أمام كوت ديفوار صاحب المركز الأول في المجموعة الخامسة.