مصدر لمصراوي: تعديل ملاعب إقامة مباريات أمم أفريقيا بسبب "جابوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استبعاد ملعب جابوما من الملاعب التي ستستضيف منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد دور 8.

وتخوض مصر مباراة دور الـ 16 من النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا على ملعب جابومبا أمام نظيرها كوت ديفوار ثم يستضيف مباراة دور الـ 8 فقط بين الفائز من مباراة غينيا وجامبيا مع الفائز من الكاميرون وجزر القمر بعد تمسك اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون علي استمرار بعض المباريات علي هذا الملعب

وطبقًا لقرار حصل الخليج 365 على نسخة منه، فستقتصر استضافة ملعب جاوبا لثمانِ مباريات بدلاً من 10 كما كان مُحددًا من قبل.

وكانت فرق المجموعة الخامسة بالنسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا وأبرزها الجزائر وكوت ديفوار قد أبدت استيائها من أرضية الملعب.