تقرير.. ما هي فرص الأهلي في تخطي مجموعات كأس الرابطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لم يحقق فريق الأهلي حتى الآن أي فوز في مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة بموسمها الأول، بعد الخروج بنتيجة التعادل للمباراة الثالثة على التوالي والتي كانت ضد فريق المقاولون العرب وانتهت بنتيجة (1-1).

الأهلي والذي تواجد على رأس المجموعة الثانية مع أندية :(الإسماعيلي - المقاولون العرب - سموحة - الجونة - البنك الأهلي) خاض البطولة بالناشئين بسبب تواجد أكثر من عنصر دولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا بالكاميرون، بجانب تقييم مستوى الشباب في المرحلة المقبلة.

وجاءت نتائج الأهلي كالتالي: الجونة (0-0) - الإسماعيلي (1-1) - المقاولون العرب (1-1)، ليصبح الفريق الأحمر في المركز الرابع - قبل الأخير - برصيد ثلاث نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة: الإسماعيلي (5 نقاط) - المقاولون العرب (4 نقاط) - سموحة (4 نقاط) - الجونة (4 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (نقطتين).

والسؤال الآن.. ما هي فرص الأهلي في تخطي مرحلة المجموعات؟

- فرصة الصدارة متاحة:

شروط المسابقة أن يتأهل أربعة فرق إلى دور نصف النهائي (تأهل أصحاب الصدارة في الثلاث مجموعات) بجانب أفضل فريق يحتل الترتيب الثاني.

في الداية وحتى الآن فرصة وصول الأهلي للصدارة متاحة، لكن تحتاج إلى شروط الأول أن يفوز أشبال المدرب بيتسو موسيماني في مباراتي سموحة والبنك الأهلي.. هنا سيكون رصيد الأهلي (9 نقاط).

لكن مع فوز الأهلي في مباراتين سيحتاج إلى تعثر منافسه المباشر في الصدارة فريق الإسماعيلي سواء في مباراة المقاولون العرب أو الجونة.

فوز الإسماعيلي في مباراتي المقاولون العرب والجونة يعني وصول "الدراويش" للنقطة 11، لكن خسارة الفريق الأصفر مباراة مع فوزه في مباراة يعني وصوله للنقطة الـ8 وهنا يكون الأهلي متفوق في نقطة.

أيضًا الأهلي أمامه فرصة في إيقاف المنافسين مثل (المقاولون العرب وسموحة والجونة) من خلال مواجهة فريق "ذئاب الجبل" والجونة فريق الإسماعيلي مما يعني إمكانية سقوط كل فريق للآخر، بجانب مواجهة الأهلي ضد سموحة في الجولة المقبلة.

- الاتحاد السكندري يُصعب المهمة:

في السطور السابقة حددنا طرق التأهل لمرحلة نصف النهائي، وهنا سيكون أمام الأهلي طريق آخر إذا فشل في الوصول للصدارة وهو المنافسة على أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

لكن بالنظر لنتائج المجموعة الأولى، سنجد أن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني جمع (7 نقاط) من ثلاث مباريات، وسيكون أمام "زعيم الثغر" الفرصة في زيادة رصيده إذا حقق الفوز في مباراتي مصر المقاصة وفيوتشر.

وفي حال فوز الاتحاد في أي مباراة من المباراتين سيكون وصل للنقطة العاشرة، وهذا لن يحقق الأهلي حتى في حال الفوز على سموحة والبنك الأهلي لأنه سيكون جمع (9 نقاط).

أيضًا المجموعة الثالثة لديها الفرصة في زيادة الضغط على الأهلي نظرًا لإقامة جولتين حتى الآن.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل إقامة مباريات الجولة الثالثة والمقرر لها غدًا كالتالي: سيراميكا كليوباترا (4 نقاط) - فاركو (3 نقاط) - طلائع الجيش (نقطتين) - غزل المحلة (نقطتين) - إنبي (نقطتين) - الزمالك (نقطة).