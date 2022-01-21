سلة الزمالك تهزم سموحة بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 83-78، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لدوري السوبر لكرة السلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة سموحة بالاسكندرية.

وقاد الزمالك المدرب الأمريكي الجديد ويل فويجت خلفا لليوناني فانجيليس أنجيلو الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ودخل الزمالك المباراة بصورة قوية حيث أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 30-16، ثم واصل الفريق الأبيض تفوقه وأنهى الفترة الثانية بنتيجة 44-31.

وشهدت الفترة الثالثة إنتفاضة من سموحة لينجح في تقليل الفارق أمام الزمالك إلى 5 نقاط، لتنتهي الفترة الثالثة بتفوق الزمالك بنتيجة 66-61.

قبل أن ينهي الزمالك بقيادة مدربه الجديد ويل فويجت المباراة لصالحه بنتيجة 83-78.

وبذلك يرفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 16 في المركز السادس، بينما أصبح رصيد سموحة 14 نقطة في المركز الثامن.

وعلى جانب أخر، حقق سبورتنج فوزاً مثيراً على المصرية للإتصالات بعد وصول المباراة لوقتين أضافيين بنتيجة 112-110.

وفي نفس الجولة، تغلب الاتحاد السكندري على مصر للتامين بنتيجة 96-84.

وبناء على هذه النتائج، واصل الاتحاد صدارته للدوري برصيد 22 نقطة، بينما أصبح مصر للتامين برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد سبورتنج إلى 17 نقطة، في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد المصرية للاتصالات 18 نقطة.