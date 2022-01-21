عبد الحفيظ يرد.. هل يتم الاستعانة بالفريق الأول أمام سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في فريق النادي الأهلي، الإشادة لجميع اللاعبين بعد المستوى في مباراة المقاولون العرب، والتي انتهت بنتيجة (1-1) ضمن حسابات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الرابطة للأندية المحترفة.

عبد الحفيظ قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" اليوم الجمعة :"شباب الأهلي (يُشكر)، لا تستهون بحجم الضغوطات التي يتعرضوا لها".

وأضاف :"الأهم لنا الشخصية والروح والإصرار تعوض أشياء كثيرة، هؤلاء اللاعبين للمرة الأولى يتواجدوا معنا في الفريق الأول أمام فرق تخوض مباريات بفرقها الأول".

وتابع :"(مدرسة الأهلي) أول إنتاج لها شخصية الأهلي، لا نبذل مجهودًا بشكل كبير للبحث عن الموهبة، الجميع يأتي لنا لكن الأهم لنا الشخصية".

وكشف عبد الحفيظ تفكير فريقه في مباراة سموحة المقبلة، قائلاً :"جميع اللاعبين سيكونوا معنا في المباراة القادمة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه سموحة، يوم الخميس المقبل، ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع - قبل الأخير - برصيد ثلاث نقاط، حيث يتصدر الإسماعيلي الترتيب بخمس نقاط.