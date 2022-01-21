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عبد الحفيظ: شكرًا لشباب الأهلى.. وعودة الكبار أمام سموحة ‏

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القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التعادل مع المقاولون العرب هو نتيجة مقبولة في ‏ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار ‏حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار موجودة لدى ‏هؤلاء اللاعبين.‏

 

وأضاف مدير الكرة: «الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير».‏

 

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: «اليوم أمام المقاولون العرب ظهر حماس اللاعبين خلال الشوط ‏الثاني على وجه التحديد، وسجل الفريق وأهدر ضربة جزاء وتم تسجيل هدف في الدقيقة الأولى ‏من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية».‏

 

وقال: «مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، ‏وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة».‏

 

وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس ‏الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

 

وأشاد عبد الحفيظ بالحكم نادر قمر الدولة، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة رائعة ومساعديه.‏

 

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موجهًا الشكر للاعبين الشباب بعد أدائهم المميز خلال الثلاث المباريات وثباتهم القوي ‏وعدم الخوف.‏

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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