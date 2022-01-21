شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: حسام حسن ومحمد محمود يجريان أشعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلى، إن ثنائي الفريق محمد محمود وحسام حسن سوف يخضعان لأشعة لتحديد حجم إصابتهما التي تسببت في استبدالهما في لقاء المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وأشار أبو عبلة إلى أن حسام حسن اشتكى من آلام في عضلة السمانة، بينما يعاني محمد محمود من إجهاد في العضلة الخلفية، ولذلك قام الجهاز الفني باستبدالهما حتى لا تتفاقم الشكوى.

وأكد أن الثنائي سيجري أشعة غدًا لتحديد مدة غيابهما والبرنامج العلاجي لكل منهما في الفترة المقبلة.