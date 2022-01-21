طبيب الأهلى: حسام حسن ومحمد محمود يجريان أشعة غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: حسام حسن ومحمد محمود يجريان أشعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلى، إن ثنائي الفريق محمد محمود وحسام حسن سوف يخضعان لأشعة لتحديد حجم إصابتهما التي تسببت في استبدالهما في لقاء المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.
وأشار أبو عبلة إلى أن حسام حسن اشتكى من آلام في عضلة السمانة، بينما يعاني محمد محمود من إجهاد في العضلة الخلفية، ولذلك قام الجهاز الفني باستبدالهما حتى لا تتفاقم الشكوى.
وأكد أن الثنائي سيجري أشعة غدًا لتحديد مدة غيابهما والبرنامج العلاجي لكل منهما في الفترة المقبلة.
تعادل فريقي الاهلي والمقاولون العرب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .
تقدم محمد حمدي زكي للمقاولون في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل زياد طارق للأهلي في الدقيقة 55 ، وأهدر عمار حمدي ضربة جزاء للأهلي .