قمصان: سعداء بأداء شباب الأهلي.. ونخوض المباريات القادمة بفكر مختلف

شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: سعداء بأداء شباب الأهلي.. ونخوض المباريات القادمة بفكر مختلف والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أن المباريات المقبلة سيكون هناك تفكير مختلف للجهاز الفني مع عودة اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الأولى بسبب فيروس كورونا أو الإصابة، وذلك لتجهيزهم لتحديات المرحلة المقبلة وفي بدايتها كأس العالم للأندية.
وقال قمصان إن لاعبي الأهلي ظهر عليهم الإصرار على حسم المباراة خلال الشوط الثاني في مباراة المقاولون العرب على وجه التحديد، وظهرت شخصيتهم في الملعب من خلال خلق الفرص واللعب بطريقة وأسلوب الفريق الأول، وهو أمر يسعد الجهاز الفني بكل تأكيد.
وأشار قمصان إلى أن قطاع الناشئين يلعب بنفس طريقة وفكر الفريق الأول، وذلك من خلال المجهود الكبير الذي يبذله جميع مدربي القطاع والكابتن خالد بيبو المشرف على القطاع.
وأوضح المدرب العام أن بيتسو موسيماني المدير الفني استغل فترة الراحة في التواجد ومشاهدة فرق قطاع الناشئين وهو ما يمثل رسالة قوية لهم، وأن أغلب اللاعبين الموجودين في كأس الرابطة سبق أن تم تصعيدهم وشاركوا في تدريبات الفريق الأول ويعلمون جيدًا طريقته وأسلوبه.
ووجه قمصان الشكر للاعبين الشباب الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن شخصية الأهلي ظهرت من خلال إصرارهم على الفوز واللعب لآخر دقيقة.