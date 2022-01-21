شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي ‏يسعى دائمًا للفوز والتعادل مع المقاولون لم يكن النتيجة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى شوبير، حارس الأهلي، إن تعادل الفريق أمام ‏المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في كأس رابطة الأندية المحترفة، ليس النتيجة الأفضل، ‏مؤكدًا أن الأهلي هدفه دائمًا هو تحقيق الفوز والمنافسة على أي لقب.‏

وأضاف شوبير: «قبل بداية الشوط الثاني بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين ‏وطالب الجميع بتقديم أدائهم المعروف».‏

وأشار حارس الأهلي إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة وفي ‏مباراة المقاولون العرب اليوم هم أبناء قطاع الناشئين، وهناك تفاهم بين الجميع وهو ما ‏ظهر خلال المباريات.‏

ووجه شوبير الشكر إلى جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، لا سيما الثنائي عمرو أنور ‏وعادل عبد الرحمن وجميع مدربي القطاع.‏

وأكد مصطفى شوبير أن هناك تواصلًا دائمًا بينه وبين الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق الموجود حاليًّا مع ‏المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وأن الشناوي يسدي له النصائح دائمًا. ‏

واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون في ظهر المنتخب الوطني وداعمين له خلال بطولة ‏أمم إفريقيا، وننتظر التتويج بالبطولة وإسعاد الملايين.‏