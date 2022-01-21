رسميا.. نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية للتدريب وسط أجواء دافئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولن يلعب نيوكاسل، القابع بالمركز الـ19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري وأكد هاو أن التخطيط للسفر ”قرار متعلق بكرة القدم“.

وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز يونايتد غدا السبت: ”اعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين“.