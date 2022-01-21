هدف ملغي وركلة جزاء ضائعة.. تعادل مثير بين الأهلي والمقاولون في كأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل النادي الأهلي مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، بكأس رابطة الأندية.

وسجل محمد حمدي ذكي هدف التقدم للمقاولون في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وأحرز زياد طارق هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 55.

وأهدر عمار حمدي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 91 ألغى حكم اللقاء هدفا للأهلي بسبب لمسة يد على محمد ياسر فوزي مهاجم المارد الأحمر.

ويتواجد الأهلي والمقاولون في المجموعة الثانية، بجوار الجونة والإسماعيلي والبنك الأهلي وسموحة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة بعد التعادل مع المقاولون العرب

1- الإسماعيلي برصيد 5 نقاط.

2- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

3- سموحة برصيد 4 نقاط.

4- الجونة برصيد 4 نقاط.

5- الأهلي برصيد 3 نقاط.

6- البنك الأهلي برصيد نقطتين.

رابط الأهداف: https://btolat.myvidnow.net/embed/way30SqWRDr1c