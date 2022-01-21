شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن قائمة إنبى لمواجهة سيراميكا بكأس الرابطة وغياب دينو بيتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا السبت على ستاد السويس الجديد في تمام الثانية ونصف ظهرا ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهدت قائمة الفريق الفريق البترولى غياب كلا من عمر عدلى،هشام عادل،عبد الله عادل،أحمد العجوز،دينو بيتر،بسبب إصابات عضلية مختلفة فيما يغيب إبراهيم يحيى ومصطفى شلبى ومحمد المرسى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وتواجد اللاعب مصطفى جمال في القائمة رغم معاناته من نزلة برد خفيفة ولكن المسحة الطبية أثبتت سلامته من الإصابة بفيروس كورونا وطلب طولان عزل اللاعب لحين الاطمئنان على حالته بشكل كامل غدا السبت وأخذ القرار في وضعه بالتشكيل أو خروجه من القائمة.

واختار حلمى طولان 20 لاعبا كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى وعبد الرحمن سمير،خط الدفاع: خالد رضا،محمد إسماعيل،جرجس مجدى،مصطفى دويدار،فتحى السيد،محمد توكل،أحمد قاسم،محمد حامد،خط الوسط: مصطفى شكشك،مصطفى جمال،عبد الرحمن عماد،أحمد العجوز، صلاح ريكو،محمد شريف،إبراهيم القاضي،إبراهيم جلال،خط الهجوم: جون إيبوكا وأحمد جمعة.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

يقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية إنبى في المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، الزمالك، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.