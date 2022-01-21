شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وكوت ديفوار.. الأفيال تحمل بشرة خير للفراعنة في أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب الإيفواري موعدا من المنتخب الوطني في الدور الثاني، بعد فوزه العريض على الجزائر بثلاثة مقابل هدف وحيد، في ختام دور المجموعات والتأهل في صدارة المجموعة الخامسة.

ووصل منتخب مصر للدور المقبل بعدما حل وصيفا للمجموعة الرابعة بانتصارين على السودان وغينيا بيساو، وهزيمة أمام نسور نيجيريا، بينما وصل المنتخب الإيفواري لدور الـ16 في صدارة مجموعته بانتصارين على غينيا الاستوائية والجزائر، وتعادل وحيد أمام سيراليون.

ويبتسم التاريخ للفراعنة على حساب الأفيال في تاريخ مواجهات المنتخبين، وواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في 16 مباراة، فازت مصر في 10 مباريات، وخسرت في 4 مناسبات، بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بين المنتخبين، وسجلت المنتخب الوطني المصري، في 16 مباراة 25 هدفًا واستقبلت 18 هدفًا.

وتحمل مواجهات الفراعنة والأفيال في أمم إفريقيا، بشرة خير للمصريين، حيث كان عبور مصر لنصف نهائي نسخة أمم أفريقيا ببوركينا فاسو 98، على حساب كوت ديفوار في دور الثمانية، كما التقى المنتخبان مرتين في نسخة 2006 انتهت الأولى بفوز الفراعنة بثلاثة مقابل هدف وحيد في دور المجموعات، وحسم الفراعنة الفوز والتتويج باللقب في النهائي بركلات الترجيح.

بعد عامين تصادم مصر وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008، كانت الأفيال تسعى للانتقام والثأر بعد الخسارة في نهائي 2006، لكن نجحت الفراعنة بالفوز برباعية مقابل هدف، فهل ستكون مواجهة الأفيال في الدور المقبل بوابة مصر لتتويج قاري جديد؟!