شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: كأس الرابطة إعداد للدورى ولا يفرق معنا الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه أن بطوله كأس الرابطة فرصه جيده لإعداد اللاعبين لبطوله الدورى الممتاز لأنها تمكنا من مشاركه الصفقات الجديدة والتجانس بين اللاعبين بالإضافه الى مشاركه جميع اللاعبين فى المباريات وتعديل بعض مراكز اللاعبين.

أوضح سامى في تصريحات صحفية أن الفوز على الجونة متصدر المجموعه دليل على التزام اللاعبين وتنفيذهم لجميع التعليمات والتدريبات خلال الاعداد ، مشيدًا بأداء اللاعبين مؤكدا أننا نلعب كرة هجوميه بصرف النظر عن المنافس وكذلك نتائج الفرق تساعدنا على الزحف على المقدمة.

وأوضح سامى أن فريقه يمتلك دكه قويه وأصبح جميع اللاعبين على درجه واحدة من الاستعداد وليس هناك لاعب أساسى ولاعب بديل و أن فريقه يعتمد على الكره الجماعية ولا يعتمد على نجم بعينه ورغم الغيابات المؤثرة التى تمثلت فى الهانى سليمان و مروان حمدى و أحمد جمال إلا أن اللاعبين نجحو فى تحقيق فوز معنوى فى توقيت مهم.

انتهت مباراة سموحة و الجونة التى جمعت الفريقين بكأس رابطة الأندية المحترفة اليوم باستاد الأسكندرية بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف لفريق الجونة ، و سجل هدفى سموحة كل من اليا سيلا فى الدقيقة 12، و أحمد عيد فى الدقيقة 85 بينما أحرز كريم طارق للجونة فى الدقيقة 56 .

افتتح اليا سيلا التسجيل لسموحة ، فى الشوط الأول، بينما أدرك الجونة التعادل فى الشوط الثانى بهدف كريم طارق ، و لكن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة أجرى عدة تغييرات فى نفس الوقت حيث شارك عبدالكبير الوادى بدلا اليا سيلا ، ومحمد سعيد بدلا من ابو بكر ليادى ، حتى أحرز أحمد عيد هدف الفوز لفريقه .

وبذلك حقق سموحة أول فوز له فى مباريات كأس الرابطة ، بعد أن تعادل فى مباراتين ، ورفع فريق أحمد سامى رصيده الى 4 نقاط ، فى المركز الثانى بالمجموعة الثانية ، متساويا مع الجونة الذى حل ثالثا .