شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم المقاصة بهدف استعداداً للقناة فى دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق النصر علي نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات النصر لمواجعة فريق القناة في افتتاح مباريات الدور الثاني بدوري القسم الثاني يوم الجمعه المقبل ، وأحرز هداف الفوز النصر حسام جلال لاعب الفريق من عرضية محمد حسن ميدو من الجهة اليمني قابلها حسام جلال بتسديدة قوية بوجه القدم في المرمي .

وقدم فريق النصر مباراة جيدة حيث أكد محمد عبد الفتاح كفتة رئيس الجهاز الفني أن التجربة جاءت مفيدة واحتكاك جيد للاعبين الأساسيين في ظل توقف الدوري وتجهيز وتجربة بعض اللاعبين الغائبين عن المشاركة الأساسية واللاعبين الجدد .

فيما أكد ياسر رضوان أنه اطمأن علي مستوي بعض اللاعبين وان الأداء جيدا وافضل من المباريات الماضية مشيرا إلي أن الجهاز الفني يسعي لتجهيز اللاعبين بشكل قوي استعدادا للدوري الثاني الذي سيشهد منافسة قوية بين جميع الفريق .

خاص النصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمى و أحمد كالوشا ودخير محمد ورامز زيدان وإبراهيم صلاح ومحمود حسونه و أدهم حامد وجودة أيمن وعبد العزيز الشاعر وحسام جلال ومحمد حسن ميدو.

وفي الشوط الثاني دفع ياسر رضوان بأحمد حسين ومحمود عاطف وشريف جمال وعبد الرحمن ميسي .