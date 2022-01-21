مصطفى شوبير: لسنا سعداء بالتعادل.. نلعب للفوز بأي بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مصطفى شوبير حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن فريقه ليس سعيد بالتعادل، بعد نتيجة مباراة المقاولون العرب والتي انتهت بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأضاف حارس الأهلي في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية، اليوم الجمعة :"النتيجة (مش أحسن حاجة)، نلعب على المكسب والفوز بأي بطولة".

وواصل :"البعض يعتقد أننا سعداء بتحقيق التعادل، فريق المقاولون العرب لم يهددنا سوى بكرة ضربة الجزاء، لكن الفريق نجح في العودة بالشوط الثاني".

وكشف مصطفى شوبير خلال تصريحاته عن كواليس حديثه مع الحارس الأول للفريق محمد الشناوي قبل المباريات، قائلاً :"الشناوي لم يتأخر عنّي".

وأنهى :"الشناوي باستمرار يتحدث معي ويعطي لي التعليمات قبل أي مباراة ويوجه لي بعض النصائح عن الفريق المنافسة".

وحقق فريق "شباب" الأهلي ثلاث تعادلات من ثلاث جولات، ليصبح الفريق في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه سموحة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الرابعة، قبل أن تختتم المباريات بمواجهة البنك الأهلي يوم 31 من الشهر الجاري.