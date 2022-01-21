منتخب مصر يصل إلى دوالا استعدادا لمواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، إلى دوالا استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري مباراة في دور الـ16 أمام كوت ديفوار، بعدما حصل الفراعنة على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، واحتل الأفيال صدارة المجموعة الخامسة.

وكانت البطولة قد شهدت مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب في من دور المجموعات دون أن يحقق أي فوز في المسابقة.

ويعرف الفراعنة رحلة ليست بالسهلة في الطريق إلى النهائية من أجل حصد اللقب الغائب على خزائن الجبلاية منذ 12 عاما، ففي حال تخطي عقب كوت ديفوار سيواجه الفائز من مالاوي والمغرب في الدور ربع النهائي.

وسيكون المنتخب المصري في حال التأهل إلى نصف النهائي في نفس طريق منتخبي الكاميرون وغينيا.