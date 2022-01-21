كيروش للاعبي المنتخب: استحققتم الأدوار الإقصائية.. وعليكم زيادة التضحيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أشاد المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، بلاعبي فريقه المشارك بالنسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا عقب التأهل لدور 16.

وقال كيروش:"أهنئكم شباب منتخب مصر لقد فعلتموها بالفعل، واستحققتم أن ترتقوا إلى الأدوار الإقصائية واليوم علينا أن نعرف أن الاختلاف بين الفوز والخسارة أصبح صغيرًا جدًا فالفريق الفائز هو من يستطع إحداث الاختلاف عندما يكون جاهزًا لبذل كل شيء من أجل النجاح يفعل ويؤدي دائمًا الصحيح لصالح فريقه يزيد من بذل تضحياته طبقا لمستوى الطموحات".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته بالتشديد على أن الفريق سيخوض المباراة لهدف أسمى وبإصرار على أن يُقدم أعظم أداء لمنتخب مصر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور 16 من النسخة الجارية لكأس أمم أفريقيا.