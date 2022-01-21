فيفا لمصراوي: تعديل جديد في اللوائح للمشاركين بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر بإدارة مسابقات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموافقة على السماح للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بضم أي لاعب جديد خارج القائمة المبدئية، على أن يكون اللاعب مقيدا في القائمة المحلية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 من شهر فبراير المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن المشاركين في مونديال الأندية بات من حقهم الاعتماد على الصفقات الجديدة طالما تم قيدها في القائمة المحلية قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية طبقا لمواعيد القيد التي يقرها كل اتحاد وطني.

ويشترط أن يتم القيد قبل موعد إرسال القائمة النهائية، أي قبل 48 ساعة من أول مباراة للفريق في البطولة، وأن يتم استبدال اللاعب الجديد بآخر من القائمة المبدئية التي تضم 35 لاعبا، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية المشاركة باختيار القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

كما سمح فيفا للأندية بضم كل اللاعبين المسجلين خارج القائمة الأساسية، وذلك تحسبا لإصابة أي لاعب بفيروس كورونا خلال منافسات البطولة.

وأشار المصدر أن الأندية المشاركة تم إخطارها بهذا القرار.

وكان يلا كورة أشار في وقت سابق لتغيير لوائح كأس العالم للأندية خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يحق لكل فريق تقديم قائمته النهائية قبل 48 ساعة من أول مباراة له في البطولة بدلا من تسجيلها وإرسالها يوم 24 يناير بحد أقصى، وذلك في ظل تضارب المواعيد بين بطولة كأس أمم أفريقيا ومونديال الأندية.

ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 7 فرق هي الأهلي بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري المكسيكي (أمريكا الشمالية والوسطى)، وبيراي التاهيتي (أوقيانوسيا)، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وممثل الدولة المضيفة.

ويلعب الأهلي مع مونتيري في الدور ربع النهائي يوم 5 فبراير على استاد "آل نهيان" في أبوظبي، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بالميراس في نصف النهائي.