شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لقائمة الزمالك المحلية بعد غياب 147 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، لقائمة فريقه المحلية بعد غياب استمر لمدة 147 يومًا بسبب الإيقاف الذى تعرض له فى نهاية الموسم الماضى، بالإضافة للإصابة بفيرس كورونا التى تعرض لها مؤخرًا.

شيكابالا انضم لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة، وهو الانضمام الأول للفهد الأسمر بعدما كان موقع عليه عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات على خلفية احداث مواجهة البنك الأهلى فى نهاية الموسم الماضى والتى تسلم خلالها الزمالك درع الدورى فى 27 أغسطس 2021، وبعد انتهاء العقوبة تعرض شيكابالا للإصابة بفيرس كورونا منعته من الانضمام لفريقه فى مواجهات كأس الرابطة.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف