شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الشامي فى الخلفية والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، عن التشخيص المبدئى لإصابة محمد الشامى صانع ألعاب الفريق التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلى.

وتابع أن التشخيص المبدئى لإصابة اللاعب هى شد فى العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مدة غيابه عن الدراويش.

وتعرض محمد الشامى لهذه الإصابة فى الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، مما فضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الباز بخروجه حتى لا تتفاقم الإصابة وتبعده لفترة كبيرة.

وعن إصابة عصام صبحى ، أوضح ” الباز ” أن اللاعب تعرض لكدمة قوية فى الكتف قبل نهاية اللقاء وسيحتاج لراحة سلبية خلال الأيام القادمة قبل الإنتظام فى التدريبات الجماعية.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم ـ الجمعه ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.