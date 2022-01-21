شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا..الأفيال وش الخير على الفراعنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره كوت ديفوار فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير الحالى فى إطار دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون.



الأفيال وش الخير على الفراعنة

وتٌعد مباراة الأفيال هى المواجهة الحادية عشر فى مواجهات المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا، وكانت الغلبة للفراعنة، حيث فاز المنتخب المصرى فى 7 مباريات، وتعادل مرتين، بينما كانت الخسارة من نصيبه مرة واحدة.

ومن الأمور التى يتفاءل فيها الفراعنة، للتتويج باللقب الأفريقى فى النسخة الجارية من البطولة، أنه من بين مواجهات مصر وكوت ديفوار فى البطولة الأفريقية، خلال آخر خمس ألقاب توج بها الفراعنة، كانت من خلال تخطى كوت ديفوار فى الأدوار الإقصائية، فى نسخ 1986، 1998، 2006، 2008.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.