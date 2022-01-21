شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة فى الإسماعيلي قبل ودية بورفؤاد بعد "نقطة" البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة، بعد مواجهة البنك الأهلى.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم ـ الجمعه ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المعروف أن الفريق سيخوض تجربة ودية ضد بورفؤاد أحد أندية القسم الثانى يوم الأحد المقبل، ضمن البرنامج الإعدادى لملاقاة المقاولون العرب فى كأس الرابطة.

ويسعى براون فى الإطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين البدلاء خلال المباراة الودية للإستعانة بأى منهم فى باقى جولتى المجموعة الثانية بالكأس.

ويحتل الإسماعيلى صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.