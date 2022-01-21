الامارات | أنباء عن إقالة كيروش بعد أمم أفريقيا وحسام حسن مدربا لمنتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إقالة كيروش بعد أمم أفريقيا وحسام حسن مدربا لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر قريبة الصلة من اتحاد الكرة المصري لـ "الامارات اليوم" إن اللجنة القانونية في الاتحاد أرسلت صورة من عقد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، لإحدى بيوت الخبرة العالمية المخصتصة في الشؤون القانونية لدراسته وبحث التداعيات المترتبة على فسخ التعاقد معه.

وأضافت المصادر أن: "هناك حالة من عدم الرضا عن عمل كيروش مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية وتحديدا في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتراجع مستوى الأداء بشكل لا يعكس قيمة العناصر الموجودة بين صفوفه لتتصاعد أنباء عن إقالته بعد انتهاء أمم إفريقيا".

وأشارت إلى أن: "رئيس اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة المنتخب الوطني في الكاميرون، جمال علام، أخطر أعضاء مجلس الإدارة بصعوبة أن يحقق المنتخب الوطني حلم التأهل لمونديال 2022 في ظل وجود كيروش، لأسباب عده، منها فنية وأخرى نفسيه حسبما أكدت تلك المصادر".

وأوضحت: "هناك حالة من الاجماع بين أعضاء اتحاد الكرة على تعيين المدرب الوطني حسام حسن، لخلافة كيروش، إذ ترى اللجنة أنه الخيار الأفضل للمرحلة المقبلة".

وكان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عامر حسين قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن اقالة كيروش قبل نهاية عقده تستوجب على الاتحاد دفع 42 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده هو ومساعديه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد في سبتمبر الماضي مع البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا لحسام البدري الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بسبب سوء النتائج.

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