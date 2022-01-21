الامارات | توتنهام يجدد عقد الحارس الفرنسي لوريس حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يجدد عقد الحارس الفرنسي لوريس حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم تجديد عقد الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى وقائد الفريق، لمدة عامين. وأفادت تقارير أمس بأن حارس المرمى الفرنسي وقع عقدا بشروط جديدة مع توتنهام حتى عام 2024، وهو ما أكده النادي اليوم عبر بيان رسمي.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن لوريس، الذي انضم إلى توتنهام عام 2012، كان يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر اعتبارا من بداية الشهر الجاري، لكن النادي واللاعب وضعا حدا للتكهنات بتجديد العقد حتى عام 2024.

ويشكل تجديد العقد مع لوريس نبأ سارا للمدير الفني أنطونيو كونتي الذي كان حريصا على حسم مستقبل اللاعب.

وكان لتولي كونتي مسؤولية الفريق دور كبير في بقاء لوريس، حيث أن لوريس يحظى بثقة كبيرة لدى كونتي.

وقال كونتي في وقت سابق من يناير الجاري :"هو قائد فريقنا، وحارس مرمى من الطراز الأول بالنسبة لنا، فهو يتمتع بخبرة هائلة."

وأضاف كونتي :"هو يعرف توتنهام جيدا للغاية. يعشق هذا القميص وهذا الشعار. أرى أنه لاعب مهم وأثق في أن الإدارة ستتوصل إلى حل لاستمراره مع توتنهام." وكان لوريس، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، قد انضم إلى توتنهام قادما من ليون الفرنسي في صيف عام 2012 وشارك مع الفريق في 395 مباراة.

ويحمل لوريس الرقم القياسي في المشاركة بالدوري الممتاز بقميص توتنهام، وقد شارك أساسيا في 67 مباراة متتالية في الدوري، اعتبارا من مارس 2020 .

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