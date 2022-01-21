الامارات | دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. 3 مباريات في انطلاق الجولة 16

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. 3 مباريات في انطلاق الجولة 16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقام غداً السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى، إذ يلتقي مصفوت مع ضيفه دبا الحصن، ومسافي مع ضيفه سيتي، وتُلعب المباراتان الساعة 17:05 مساءً، بينما يواجه نادي جلف أف سي نظيره الجزيرة الحمراء الساعة 17:10 مساءً على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتختتم مباريات الأسبوع الـ 16 للدوري، الأحد، بأربع مباريات، تجمع دبا الفجيرة مع ضيفه البطائح، والذيد مع العربي على ملعب الأول، والفجيرة بملعبه مع حتا، وتُلعب المباريات الساعة 17:05 مساءً، فيما يستضيف الحمرية نظيره الرمس الساعة 17:10 مساء على ملعب الحمرية.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر للمسابقة قد أسفرت عن فوز دبا على حتا (3 – صفر) والعربي على الفجيرة (2 – 1)، وبالنتيجة نفسها تغلب التعاون على الرمس، ومسافي على الجزيرة الحمراء، بينما فاز دبا الحصن على الذيد ( 2 – صفر ) وتعادل مصفوت مع سيتي إيجابياً ( 1 - 1 ) ، وبالنتيجة نفسها تعادل الحمرية مع البطائح.

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