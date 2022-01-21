موسيماني يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المقاولون في كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الثانية بالبطولة، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى، ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

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تذاع المباراة حصرية على شبكة أون تايم سيورتس