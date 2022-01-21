موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس الرابطة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي نظيره المقاولون العرب، في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الثانية بالبطولة، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى، ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد نصير - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

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تذا المباراة حصرية على شبكة أون تايم سيورتس