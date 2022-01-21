شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز ..سموحة يهزم الجونة 2\1 بكأس رابطة الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة سموحة و الجونة التى جمعت الفريقين بكأس رابطة الأندية المحترفة اليوم باستاد الأسكندرية بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف لفريق الجونة .

سجل هدفى سموحة كل من اليا سيلا فى الدقيقة 12، و أحمد عيد فى الدقيقة 85 بينما أحرز كريم طارق للجونة فى الدقيقة 56 .

افتتح اليا سيلا التسجيل لسموحة ، فى الشوط الأول، بينما أدرك الجونة التعادل فى الشوط الثانى بهدف كريم طارق ، و لكن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة أجرى عدة تغييرات فى نفس الوقت حيث شارك عبدالكبير الوادى بدلا اليا سيلا ، ومحمد سعيد بدلا من ابو بكر ليادى ، حتى أحرز أحمد عيد هدف الفوز لفريقه .

وبذلك حقق سموحة أول فوز له فى مباريات كأس الرابطة ، بعد أن تعادل فى مباراتين ، ورفع فريق أحمد سامى رصيده الى 4 نقاط ، فى المركز الثانى بالمجموعة الثانية ، متساويا مع الجونة الذى حل ثالثا .

خاض سموحة المباراة بتشكيل يضم كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة، اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

فى المقابل كان تشكيل الجونة يضم عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار، عمرو سعداوي، نور السيد، سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق