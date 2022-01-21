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أول فوز ..سموحة يهزم الجونة 2\1 بكأس رابطة الاندية

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة سموحة و الجونة التى جمعت الفريقين بكأس رابطة الأندية المحترفة اليوم باستاد الأسكندرية بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف لفريق الجونة .

سجل هدفى سموحة كل من اليا سيلا فى الدقيقة 12، و أحمد عيد  فى الدقيقة 85 بينما أحرز كريم طارق للجونة فى الدقيقة 56 . 

افتتح اليا سيلا التسجيل لسموحة ، فى الشوط الأول، بينما أدرك الجونة التعادل فى الشوط الثانى بهدف كريم طارق   ، و لكن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة أجرى عدة تغييرات فى نفس الوقت حيث شارك عبدالكبير الوادى بدلا اليا سيلا ، ومحمد سعيد بدلا  من ابو بكر ليادى ، حتى أحرز أحمد عيد هدف الفوز لفريقه   .

وبذلك حقق سموحة أول فوز له فى مباريات كأس الرابطة ، بعد أن تعادل فى مباراتين ، ورفع فريق أحمد سامى رصيده الى 4 نقاط ،  فى المركز الثانى بالمجموعة الثانية ، متساويا مع الجونة الذى حل ثالثا .

خاض سموحة المباراة بتشكيل يضم  كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح،  محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ،  مصطفى الخواجة،  اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

 

فى المقابل كان تشكيل الجونة  يضم عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار،  عمرو سعداوي،  نور السيد،  سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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