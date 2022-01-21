شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى كابيتانو الأهلى يتعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى من فيروس كورونا الذى عانى منه طوال هذا الاسبوع حيث خضع لمسحة جاءت نتيجتها سلبية ليعود لممارسة نشاط عمله داخل القلعة الحمراء فى غضون أيام قليلة

وكان مجلس ادارة النادى الاهلى قد قرر الموافقة على تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منسقًا بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، وبين شركة الأهلي لكرة القدم.

كما قرر المجلس الموافقة على ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف.

وفى وقت سابق ، حرص حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الاهلى على زيارة مران فريق الكرة استعداداً لكأس رابطة الأندية المحترفة، وحرص نجوم الأهلى الشباب على التقاط الصور التذكارية مع "الكابيتانو".