7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 21 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، كيروش يستعين بثلاثى الجيل الذهبى لتخطى عقبة كوت ديفوار فى أمم افريقيا، و بدر بانون يطمئن الجماهير ويكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلى.

كيروش يستعين بثلاثى الجيل الذهبى لتخطى عقبة كوت ديفوار فى أمم افريقيا

استعان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بخبرات ثلاثى الجيل الذهبى للفراعنة فى الجهاز المعاون وهم وائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس ومحمد شوقى المدرب المساعد، لنقل خبراتهم للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16.

فيوتشر يرفض التخلى عن أى لاعب من القوام الأساسي .. اعرف السبب

رفض مسؤولو فيوتشر التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ذلك في ظل الأخبار المنتشرة حول عدد من لاعبيه بعد تألقهم سواء مع الفريق أو المنتخب الوطني، وذلك من أجل تحقيق هدف فيوتشر الذي يخطط له منذ بداية الموسم وهو دخول المربع الذهبي ومنافسة الكبارفي الدوري.

تعرض بشير التابعى نجم الزمالك السابق لحادث سير وأضرار بالغة فى سيارته.. فيديو

كشف بشير التابعى، نجم الزمالك السابق، عن تعرضه لحادث سير فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل علي إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، ونشر بشير التابعى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات لما خلفه حادث السير من أضرار على السيارة التي كان يستقلها.

بدر بانون يطمئن الجماهير ويكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلى

كشف مراسل أون سبورت، عن رسالة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، ومنتخب المغرب، التي وجهها إلى جماهير القلعة الحمراء من خلال قناة أون تايم سبورت لطمأنتهم على حالته الصحية.

مصدر بالأهلي يكشف هل أحمد المحمدي مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى؟