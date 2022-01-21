شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : "مصطفى شوبير ، محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو ، عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف ، زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن"