شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الجونة بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة و الجونة فى كأس رابطة الأندية المحترفة ، و التى تقام باستاد الاسكندرية ، بتقدم فريق سموحة ، على نظيره الجونة بهدف سجله أليا سيلا .

ونجح اللاعب فى تسجيل هدف تقدم فريقه من تسديدة عقب ارتداد الكرة من عماد السيد حارس الجونة ، ليسجلها سيلا من مسافة قريبة من المرمى

خاض سموحة المباراة بتشكيل يضم كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة، اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

فى المقابل كان تشكيل الجونة يضم عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار، عمرو سعداوي، نور السيد، سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق