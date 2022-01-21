كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب بكأس الرابطة اليوم

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة بالنادي الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة حيث يأمل الجمهور الأهلاوي في تحقيق أول فوز في البطولة المُستحدثة التى تُقام بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين في بطولة أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون ، ونطرح في التقرير التالي ، أهم المعلومات والتساؤلات الخاصة بمباراة الاهلي والمقاولون العرب.

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

ج: تقام مباراة الأهلي مع المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

س: ماذا فعل الأهلي في مبارياته السابقة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية؟

ج:خاض الأهلي مباراتين في بطولة كأس الرابطة حتى الأن ، وتعادل في مباراته الأولى أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة.

س: ماذا فعل المقاولون في مباراتيه السابقتين بكأس الرابطة؟

ج: فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

س: ما هي فرق المجموعة الثانية بكاس الرابطة؟

ج: أوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب ، ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏