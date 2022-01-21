تعرف على موعد تحديد منافس مصر في تصفيات المونديال وممثل الفراعنة في القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يقوم وائل جمعة، مدير منتخب مصر، بتمثيل "الفراعنة" في قرعة الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام القرعة بمدينة دوالا الكاميرونية، غدا السبت، بمشاركة 10 منتخبات تتنافس على 5 بطاقات مؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعلم مراسل الخليج 365 أن وائل جمعة، نجم "الفراعنة" السابق هو من سيمثل المنتخب في القرعة التي تنطلق في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر حاليا في الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، حيث ضرب موعدا مع كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد ضمن منتخبات التصنيف الثاني في القرعة، ما يعني أنه سيلتقي في مواجهة فاصلة مع أحد منتخبات التصنيف الأول، وهي المغرب وتونس والجزائر والسنغال ونيجيريا.